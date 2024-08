Chi è il rigorista della Juventus?

I rigoristi della Juventus

Dusan Vlahovic

Douglas Luiz

In vista della stagione 2024/25 che scatterà con il primo impegno ufficiale dellacontro ilnel match che apre il campionato diil prossimo lunedì 19 agosto, in casa bianconera sono state definite anche le gerarchie per quanto riguarda i rigoristi.In base a quanto si è visto nella passata stagione, e anche nel corso delle amichevoli estive dove la Juve ha beneficiato di due calci rigore (contro Norimberga e Brest), il prescelto per l'esecuzione degli undici metri sarà ancora Dusan Vlahovic. Il numero 9 serbo, dunque, si presenterà dal dischetto ogni volta che sarà presente sul terreno di gioco. Ma se dovesse mancare Vlahovic chi si assumerebbe la responsabilità di calciare dal dischetto? Storico alla mano, potrebbe toccare proprio ad un nuovo acquisto: Douglas Luiz, infatti, li calciava lo scorso anno all'Aston Villa e di conseguenza potrebbe rappresentare una valida alternativa a Vlahovic.