Il primo derby in semifinale tra brasiliani e argentini finisce in parità

Cruzeiro e Lanús si giocano tutto nella semifinale di ritorno della Copa Sudamericana, dopo il pareggio per 1-1 nella gara d'andata al Mineirão. I brasiliani erano passati in vantaggio grazie all'ex Juventusal 50', ma gli argentini hanno reagito con determinazione, trovando il gol del pareggio al 73' con un colpo di testa di Ricardo Carrera.La sfida resta apertissima, e per scoprire chi sarà la prima finalista bisognerà attendere la partita di ritorno, in programma il 31 ottobre a Buenos Aires, sul campo del Lanús.