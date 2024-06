La decisione delriguardante i ricorsi dinel caso delle plusvalenze dellaha portato a una sospensione delle sanzioni inflitte loro dal Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo regionale ha inviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per una valutazione sulla compatibilità della normativa italiana in materia di sanzioni sportive con le leggi europee.Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Tar del Lazio ha individuato due punti chiave da sottoporre all’attenzione della Corte di giustizia dell’UE per un’interpretazione approfondita. Innanzitutto, si è sollevata la questione della compatibilità delle norme italiane con quelle europee riguardo al principio di sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria del Giudice Amministrativo sulle questioni disciplinari sportive. Inoltre, si vuole valutare se il cosiddetto "principio della lealtà sportiva" debba essere tipizzato per determinare le sanzioni previste.Questo passaggio rappresenta un'ulteriore tappa nel complesso iter giudiziario che ha coinvolto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene dopo le sentenze riguardanti il caso plusvalenze della Juventus., e potrebbe avere implicazioni significative sulle decisioni future in ambito disciplinare sportivo.