Guai giudiziari per Jay Emmanuel-, ex attaccante dell'Arsenal, ora in forza al Greenock Morton, squadra scozzese. Il calciatore, 33 anni, è stato arrestato dalla National Crime Agency (NCA) con l'accusa di possesso e contrabbando di circa 60 kg di cannabis, con un valore stimato di 600.000 sterline. Le sostanze stupefacenti sono state scoperte in alcune valigie durante un controllo all'aeroporto di Stansted, a Londra, avvenuto all'inizio di settembre.La NCA ha confermato l'incriminazione di Emmanuel-Thomas, spiegando che l'uomo, residente a Gourock, in Scozia, è stato arrestato e interrogato dopo che la Border Force ha sequestrato la droga. Il caso ha fatto scalpore, visto il passato calcistico dell'attaccante, e il suo coinvolgimento in una vicenda di tale gravità ha suscitato grande attenzione mediatica, con Reuters a riportare per prima le dichiarazioni ufficiali della NCA.