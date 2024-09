Juventus-Roma, Trevisani e Sabatini a Pressing

Sabatini se la prende con Trevisani, che dice che a Thiago Motta "servirà tempo" pic.twitter.com/jmUsYfTqXB — Antonio Rudy Guede (@DaznForza) September 1, 2024

Quella tra Juventus e Roma è stata la prima partita dell'era Thiago Motta in cui i bianconeri non hanno brillato. Negli studi di Pressing, in onda sulle reti Mediaset è andata in onda una discussione tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani.: "Ci sono meccanismi complicati e meccanismi banali, quello di Thiago Motta non è un meccanismo banale": "Non fare logaritmi, devi giocare a pallone": "Non si tratta di fare logaritmi. C'è un'azione Yildiz dentro, Vlahovic controllo e tocco d'esterno e Cambiaso arriva".: "Il calcio non è come la ginnastica che ci sono anelli, pedana, cavallo. Il calcio è come te lo giochi. Se devi perdere un anno per imparare ad entrare dentro non stai facendo bene. Devi impiegare il tempo per giocare bene, per crescere un anno non mi sembra ragionevole".: "Gli ultimi tre anni non sei cresciuto, magari provi a crescere in un anno, è già un vantaggio": "Perchè parli di tre anni quando parli di Allegri? Parliamo di otto anni".: "Hanno preso Thiago Motta per cambiare la Juventus. Nei primi cinque è andato benissimo. Thiago Motta arriva dagli ultimi tre anni di Allegri però. Thiago cerca di fare un discorso diverso, di far giocare bene la Juventus".





