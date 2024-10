Il difensore ex Bologna ora in forza all'Arsenal Riccardoha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Le sue parole:"Il mio trasferimento all’Arsenal? Negli ultimi tre quattro mesi mi sono cambiate un po’ la carriera e la vita, senza preavviso. Qualche responsabilità in più la sento, ma mi piace perché vuol dire che sto facendo bene e che tutti si aspettano tanto da me. Sono molto contento di giocare all’Olimpico, era tanto tempo che aspettavo questo momento. Sarà sicuramente un motivo in più di orgoglio visto che giocherò di fronte ai miei amici e ai miei familiari".