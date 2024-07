Riccardosembra ormai destinato all', che si è deciso a investire per lui quasi 50 milioni di euro. Niente, quindi, per il difensore classe 2002, che aveva trovato un accordo con i bianconeri già prima che l'Europeo facesse lievitare il valore del suo cartellino. La Vecchia Signora, infatti, non è andata oltre un'offerta di 30 milioni di euro al Bologna, che intorno ai 30 avrebbe vacillato: da qui il rimpianto della Juve e di contro la soddisfazione, almeno economica, dei rossoblù, che hanno saputo aspettare prevedendo che la rassegna continentale avrebbe potuto far soffiare un vento ulteriormente favorevole. Lo raccontano i colleghi di Calciomercato.com.