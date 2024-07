Finalmente ci siamo. Riccardolascia il Bologna per l'Arsenal. Accompagnato dal suo agente, Alessandro Lucci, il difensore italiano è volato in Inghilterra per le visite mediche e per firmare il contratto con i Gunners allenati da Arteta. L'Arsenal ha investito una cifra vicina ai 50 milioni di euro, bonus inclusi, con i soldi divisi tra Bologna e Basilea, che aveva una percentuale del 50% sulla rivendita del calciatore. Per il classe 2002, ex Roma e reduce da una stagione brillante con Thiago Motta, è pronto un contratto di cinque anni fino a giugno 2029, da 4 milioni di euro netti all’anno. Calafiori è stato una delle rare note positive per l'Italia di Spalletti a Euro 2024.