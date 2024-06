Vita privata di Riccardo Calafiori



La relazione con Benedetta



La coppia sui social

Benedettaè diventata un volto noto al pubblico italiano grazie alla sua relazione con, il talentuoso difensore della Nazionale italiana e del Basilea. Con l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024, Calafiori si è distinto come uno dei protagonisti assoluti del torneo, specialmente nel match decisivo contro la Croazia.Ma chi èe qual è il suo legame con il calciatore che ha conquistato il cuore dei tifosi azzurri?L'Italia ha raggiunto gli ottavi di finale di Euro 2024 grazie a una prestazione straordinaria contro la Croazia.è stato il protagonista indiscusso della partita, fornendo l'assist decisivo al 98esimo minuto per il gol alladi MattiaL'immagine di, steso a terra e in lacrime subito dopo il fischio finale, è diventata simbolo dell'anima combattiva e appassionata della Nazionale italiana. Calafiori rappresenta una squadra giovane e coraggiosa, che gioca con sfrontatezza e determinazione, riflettendo le qualità del difensore stesso.E' un momento magico per, che si riflette anche nella relazione con Benedetta Boeme.La prima tifosa di Riccardo Calafiori è senza dubbio la sua fidanzata,. Nonostante si sappia poco di lei, Benedetta ha catturato l'attenzione dei media e dei fan durante un'intervista in diretta su DAZN il 20 maggio, dopo che il compagno aveva raggiunto la qualificazione in Champions League. Durante l'intervista, Benedetta si è avvicinata a Calafiori indossando la sua maglia, lo ha baciato e lo ha abbracciato con commozione, un gesto che ha toccato il cuore di molti spettatori.Benedetta Boeme è attiva su Instagram, dove conta oltre 17mila follower. Sul suo profilo, condivide la passione per i viaggi e i tatuaggi, uno dei quali è condiviso con Riccardo Calafiori. Il tatuaggio recita "Koi no Yokan", un'espressione giapponese che significa "premonizione d'amore" e rappresenta la consapevolezza che la persona incontrata sarà la propria anima gemella. La coppia, sebbene riservata, non esita a condividere la propria storia d'amore sui social.In occasione del 27esimo compleanno di Benedetta,le ha dedicato un romantico messaggio: "+27, la mia forza", a cui Benedetta ha risposto: "Sarò la tua spalla per tutta la vita. Tu sei la mia poesia".