Dopo settimane di trattative, è ufficiale il trasferimento di Riccardo. Il difensore italiano lascia il Bologna, dove ha vissuto una stagione eccezionale, per approdare in Premier League. Calafiori, riconosciuto per le sue prestazioni di alto livello, avrà ora l'opportunità di dimostrare il suo valore in un campionato tra i più competitivi al mondo. L'arrivo del giocatore all'Arsenal rappresenta un importante rinforzo per la squadra londinese, che spera di sfruttare le sue qualità difensive e il suo potenziale in crescita per migliorare le proprie prestazioni nella prossima stagione.L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto attraverso un comunicato ufficiale sul suo sito.