La situazione relativa agli stipendi ha spinto il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e l'allenatore Thiago Motta a prendere decisioni drastiche per cercare di risolvere il problema entro la fine del mercato, fissata per il 30 agosto. La necessità di fare cassa per finanziare nuovi acquisti ha accelerato le trattative per cedere i giocatori in esubero.sembra ormai ai dettagli finali. Il portiere polacco, che ha difeso i pali della Juventus negli ultimi scudetti, è stato sostituito da Michele Di Gregorio, acquistato dal Monza per 18 milioni di euro.La Juventus aveva sperato in un'offerta dall'Arabia Saudita per il portiere, ma senza successo. Di conseguenza, il club ha deciso di risolvere il contratto di Szczesny con una buonauscita superiore ai 4 milioni di euro netti, pagabile in due anni. Questa cifra è comunque inferiore ai 6,5 milioni netti che Szczesny avrebbe dovuto percepire nell'ultimo anno di contratto.