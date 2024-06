A margine dell'Assemblea di Lega, il presidente delAlbertoha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito ai giocatori rossoblù più richiesti sul mercato tra cui Albert Gudmundsson e Mateo(di quest'ultimo si è parlato molto negli ultimi giorni in ottica Juventus ). Ecco le sue parole: "Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro ad abbia detto che noi valutiamo delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini".