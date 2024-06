Juventus su Retegui: la situazione

I numeri di Retegui in Italia

La carriera di Retegui

Sembra che Thiago Motta abbia dato indicazioni ben precise a Cristiano Giuntoli sull'che nella prossima stagione dovrà diventare il vice di Dusan Vlahovic: giovane ma comunque pronto, non necessariamente di grande esperienza ma proprio per questo affamato e voglioso di affermarsi; a livello tecnico-tattico, invece, il prescelto deve essere disposto a correre molto anche senza palla, a prescindere dal ruolo, perché con il tecnico italo-brasiliano nessuno può considerarsi esente dal pressing asfissiante sugli avversari.Ecco che dunque i bianconeri hanno acceso i riflettori su Mateo Retegui , già accostato allanei mesi scorsi sempre come possibile sostituto di Vlahovic, quando Thiago Motta era già un'idea concreta per la panchina ma il futuro di Massimiliano Allegri era ancora tutto da definire. Il, comunque, non lo svenderà: alla Fiorentina, che ha bussato per prima per l'azzurro, ha "sparato" una valutazione da, ma non è da escludere che alla Continassa Cristiano Giuntoli possa studiare una strategia per raggiungere un compromesso.Ma come è andata l'ultima stagione di Retegui, la prima in Italia dopo la "scoperta" dell'allora CT Roberto Mancini che lo ha portato in Nazionale? Al Genoa il classe 1999 ha collezionato, per un totale di 2.371 minuti; per lui anche. In azzurro, dove ha esordito il 23 marzo 2023, è invece a quota, di cui 3 raccolti all'Europeo in corso dove non si è ancora sbloccato; solo con la Croazia, però, è partito titolare giocando poi fino al fischio finale.Prima dell'approdo in Italia Retegui aveva giocato solo in Argentina: al(con 33 goal in 48 match), ale all', dopo essersi diviso nelle giovanili tra, con cui poi ha debuttato in prima squadra, e. La prossima tappa della sua carriera sarà alla Juventus?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui