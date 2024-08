Lasi sta ancora muovendo sul mercato, sia in entrata che in uscita.Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli infatti sta mettendo a segno ancora colpi per fornire una rosa competitiva a Thiago Motta. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica però il Palermo del direttore sportivo Morgan De Sanctis avrebbe messo gli occhi su due giovani talenti bianconeri. Si tratterebbe di Luis Hasa e Nikola Sekulov. Il secondo in campo ieri nella sfida tra Juventus e Juventus Next Gen al fianco di Dusan Vlahovic nel secondo tempo. Potrebbero lasciare la Juventus, probabilmente con il prestito.