Masonè stato spesso accostato alla Juventus nel corso delle ultime settimane. Stando però a quanto riferisce oggi La Repubblica la proprietà della Juventus non vorrebbe il giocatore delper le sue accuse (poi ritirate) legate a fatti extra campo. Mason ha concluso il suo prestito al, ora farà ritorno al Manchester United club proprietario del suo cartellino. Non potrà però rimanere in Premier League e sarà ceduto. La Juventus sembrava una dei club a manifestare interesse per il giocatore dello United. Ma l'edizione odierna del quotidiano svela le motivazioni per cui difficilmente sarà provato l'affondo.