Tiene banco in casail discorso legato al futuro di Federico. Stando a quanto riferisce oggi la Repubblica l'esterno azzurro ed ex Fiorentina gradirebbe un trasferimento alla Roma, qualora i giallorossi dovessero riuscire ad accontentare le pretese economiche. La decisione definitiva di Chiesa però verrà presa dopo l'Europeo alle porte con l'italia. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2025 e si è di fronte ad bivio: rinnovare oppure separarsi già in estate? Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione, che sicuramente sarà percorribile in seguito all'Europeo.