Il cambiamento in corso in casa Juventus è su tutta la linea. In società, nella rosa e ovviamente nella guida tecnica, con l'arrivo di Thiago Motta che aprirà un nuovo ciclo dopo i tre anni di Massimiliano Allegri. Di questo parla Repubblica, che analizza così la trasformazione bianconera: "Dopo il miracolo Bologna, portato dall’essere una comprimaria, una squadra della “terra di mezzo”, a una splendida realtà in grado di acciuffare la qualificazione in Champions, ha conquistato la chiamata della JuventusTra la fine della scorsa e l’inizio della prossima stagione, la Vecchia Signora