Fabio Miretti, le ultime sulle sue condizioni e i tempi di recupero

Fabiosi era fermato con la maglia dellaancora per un infortunio al piede che lo aveva costretto a saltare una parte di preparazione. Poi il suo prestito al Genoa per trovare più spazio ma si è fermato nuovamente per infortunio come riferisce La Repubblica.Nella mattinata di sabato si è fermato a causa di un elongazione. Rimarrà ai box per altre tre settimane, al momento infatti sembra essere in forte dubbio per la sfida contro la Juventus in programma il 28 settembre alle ore 18.





