Juventus, quello che Thiago Motta non si aspettava

Alti e bassi erano prevedibili in questa prima parte di stagione per laCiò che però Motta non si aspettava, al di là degli alibi che può accampare, scrive Repubblica, è la scriteriata prestazione dell’altra sera contro il Parma.La responsabilità è certo anche dell’allenatore, perché spetta a lui evitare che le intenzioni dei giocatori gli sfuggano di mano. Se il programma di Motta sta avendo degli intoppi" - si legge - "è in buona parte causa degli infortuni che hanno condizionato questo scorcio di stagione con 7 partite in 21 giorni affrontato senza Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Milik e soprattutto Bremer".