Futuro Chiesa, l'offerta del Napoli

Del futuro di Federico Chiesa ne parla Repubblica che racconta di come il Napoli stia seriamente pensando all'attaccante bianconero: "Il Napoli intanto accelera per Federico Chiesa: il futuro dell’esterno offensivo è sempre più incerto, con la Juventus pronta a “sacrificarlo” in questa sessione di mercato. Chiesa piace molto a De Rossi che lo vorrebbe nella sua Roma, ma Antonio Conte preme per averlo a Napoli e la società proverà ad accontentarlo."In particolare, il quotidiano spiega anche quale sia l'offerta che ha in mente il Napoli per convincere la Juventus: "Gli azzurri sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per battere la concorrenza della Roma, il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando l’agente del calciatore arriverà nella Capitale ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club."