Il rischio di una violazione della clausola compromissoria



La ritirata e i rischi residui

La disputa attorno all’elezione dialla presidenza della Lega Serie A continua a far discutere e potrebbe ritorcersi contro il suo principale promotore, Aurelio De Laurentiis. Come riportato da La Repubblica, il patron del Napoli, insieme a Claudio Lotito e Urbano Cairo, ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano chiedendo la destituzione di Simonelli. Il ricorso è stato firmato anche dal consigliere indipendente della Lega Serie A, Gaetano Blandini, e dallo stesso De Laurentiis.L’azione legale è stata avviata tramite un procedimento d’urgenza, previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, che si applica quando si teme un pregiudizio imminente e irreparabile.Questa mossa, però, potrebbe costare caro a. Il problema principale risiede nella possibile violazione della clausola compromissoria, che impone di risolvere le controversie sportive attraverso la Camera arbitrale, salvo autorizzazione specifica del Consiglio federale per ricorrere alla giustizia ordinaria.Le conseguenze per chi viola questa clausola sono severe: si rischiano fino a tre punti di penalizzazione in campionato e un anno di inibizione. Nel suo ricorso,Tuttavia, il Codice di giustizia sportiva si applica anche a chiunque svolga attività rilevanti per l’ordinamento federale, il che potrebbe complicare la posizione del presidente del Napoli.Consapevole dei rischi,, ma i pericoli non sono svaniti. Il ritiro è avvenuto dopo che il Tribunale di Milano aveva già respinto una richiesta di decreto “inaudita altera parte”, avanzata da Blandini e De Laurentiis per sospendere l’elezione di Simonelli mentre il presidente della Lega si trovava a Riad per la Supercoppa.Sarà lui a stabilire se l’azione legale intrapresa costituisca una violazione della clausola compromissoria e, di conseguenza, se siano necessarie sanzioni nei confronti di De Laurentiis e degli altri coinvolti.