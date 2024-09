Come racconta La Repubblica, attaccante sloveno classe 2008 che la ha appena acquistato dal Koper per la Primavera di Francesco Magnanelli, avrebbe già attirato l'attenzione di, che in questo inizio di stagione ha subito dimostrato di credere molto nei giovani talenti lanciando convintamente in Prima squadra Samuel Mbangula e Nicolò Savona. Nel caso di Durmisi si parla di un ragazzo di appena 16 anni - compiuti lo scorso giugno - ma la curiosità è già grande e non si esclude di poterlo vedere presto tra i "grandi", o magari in Next Gen come step intermedio.