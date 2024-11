La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa in vista del big match di sabato 23 novembre contro il Milan. I bianconeri successivamente affronteranno anche, in una settimana ricca di impegni. Non tutti i giocatori sono ancora rientrati dalla pausa nazionali, come riportato anche nella nota della Juve. Di seguito il report del club bianconero sull'allenamento odierno.'Venendo all'allenamento odierno: ancora senza i Nazionali, la squadra è scesa in campo questo pomeriggio focalizzando l'attenzione – dopo un'iniziale fase di riscaldamento - su lavoro tecnico e atletico. Domani, martedì 19 novembre, l’appuntamento è fissato per il mattino'.