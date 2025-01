Getty Images

Renato Veiga-Juventus: gli aggiornamenti

Possono essere ore molto importanti per il mercato dellache si sta muovendo su più fronti. Quello più caldo in questo momento è rappresentato da. Il giocatore portoghese delnon è neanche in panchina nella partita di campionato che la squadra di Maresca giocherà questa sera con il Wolverhampton.La sua assenza è legata al mercato e alla possibilità concreta che il giocatore sia ceduto a gennaio. Sono in corso contatti diretti tra la Juve e il Chelsea anche se i bianconeri non sono gli unici interessati a Veiga. Sul giocatore anche il Borussia Dortmund.