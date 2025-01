Renato Veiga, la carriera prima dell'approdo alla Juventus

Getty Images

Nel comunicato con cui ne ha ufficializzato l'acquisto , laha riepilogato brevemente la carriera di, rinforzo per la difesa preso in prestito dal: "Nato e cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, il giocatore portoghese classe 2003 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club biancoverde, arrivando alla convocazione in prima squadra per poi andare a giocare, nella stagione 2022/23, in Bundesliga all’Augsburg. Un anno in Germania e poi il passaggio al Basilea, con cui riesce ad affermarsi ad alto livello e ad attirare le attenzioni del Chelsea e della Premier League. Acquistato dai Blues la scorsa estate, Veiga ha collezionato complessivamente in questa prima metà di stagione 18 presenze, con due gol e un assist - tutti realizzati in Conference League con la maglia del Chelsea".