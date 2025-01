Renato Veiga escluso dal Chelsea: Maresca ha spiegato la decisione

AFP or licensors

Renato Veiga escluso: la spiegazione di Maresca

Il futuro dial Chelsea è sempre più in bilico come dimostra la sua esclusione per la partita contro il Bournemouth. Il difensore portoghese non era neanche in panchina infatti nell'ultima partita., ha spiegato la motivazione."Renato Veiga è rimasto fuori per scelta tecnica", le parole di Maresca su Renato Veiga. Nessun infortunio quindi ma una decisione legata ovviamente al mercato, anche se il tecnico non lo ha espressamente dichiarato. Laè fortemente interessata al portoghese e sono in corso colloqui tra i due club per provare a trovare un'intesa. Anche il Borussia Dortmund è sul giocatore.