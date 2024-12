Juventus, sondaggio per Calabria

La Juventus, attesa protagonista sulla vetrina del calciomercato di gennaio, lavora e pensa già anche in funzione dell'estate. L'ultima idea di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito da Relevo, sarebbe quella di portare a Torino Davide Calabria.Secondo Relevo, come detto, la Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio nei confronti del classe 1996 cresciuto e lanciato tra i professionisti dal Milan, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Di conseguenza, il calciatore potrebbe rappresentare un'occasione a parametro zero per la prossima estate.





