Svincolatosi dal PSG lo scorso 1° luglio 2024,non è ancora senza squadra, nonostante nel corso di questi mesi sia stato accostato a diversi club, tra cui anche alla Juventus dopo il grave infortunio occorso a Gleison Bremer. Tuttavia il suggestivo scenario non si è mai tramutato in qualcosa di concreto. Secondo quanto riferito da Relevo, però, l'ex colonna del Real Madrid sarebbe pronto a dare il via ad una nuova avventura. Sarebbero infatti in corso i contatti con il Boca Juniors, il cui allenatore Fernando Gago ha giocato con Ramos proprio ai tempi del Real. Un altro scenario suggestivo, insomma. Ma questa volta il finale potrebbe essere diverso.