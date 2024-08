Martinha deciso di declinare l'offerta del Liverpool e di proseguire la sua avventura alla Real Sociedad. Nonostante i Reds sembrassero pronti a pagare i 60 milioni di euro della clausola di rescissione e a offrirgli un contratto da top player, il centrocampista spagnolo ha scelto di rimanere in Liga.Secondo quanto riportato da Relevo, la decisione di Zubimendi è stata presa esclusivamente dal giocatore. Sebbene il trasferimento al Liverpool avrebbe comportato un notevole incremento salariale,ha optato per restare alla. Questa scelta non è stata priva di vantaggi per lui: la squadra basca ha infatti deciso di rinnovare e adeguare il suo contratto, offrendo condizioni migliorate rispetto a quelle attuali.Con il rifiuto dell’offerta del Liverpool, l'affare è considerato definitivamente chiuso e la permanenza di Zubimendi alla Real Sociedad è ora confermata. La scelta del centrocampista spagnolo segna un importante punto fermo nella sua carriera e nella strategia di mercato dei Reds.Il, tuttavia, continua la sua ricerca di un. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza del Merseyside figura anche, che potrebbe rappresentare una delle prossime mosse del club per rinforzare il proprio reparto di centrocampo.