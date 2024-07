Juventus-Koopmeiners: la risposta dell'Atalanta all'offerta

La Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale all'Atalanta per Teun Koopmeiners. Inizia così la trattativa vera e propria tra i due club. I bianconeri hanno offerto 45 milioni di euro per il centrocampista olandese.ll piano della Juventus come riferisceera vendere Soulé e Huijsen per avanzare concretamente su Koopmeiners. La prima offerta di 45 milioni è ritenuta bassa dall’Atalanta ma la trattativa tra le parti è ufficialmente iniziata. L'Atalanta infatti parte da una valutazione di 60 milioni di euro per il giocatore.