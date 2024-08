Rifiutata la prima offerta

Juve pronta al rilancio

La Juventus è più che mai decisa a regalare due esterni offensivi a Thiago Motta prima del 31 agosto. Se, da un lato, Nico Gonzalez è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, con l'accordo con la Fiorentina che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi giorni, il secondo profilo finito nei radar di mercato zebrati è quello di Francisco Conceicao del Porto. Il figlio d'arte di Sergio, tra l'altro ex allenatore del club lusitano, è il calciatore individuato per dare ancora più profondità al parco esterni della Juve, ma trattare con il Porto non è affatto semplice.La Juventus, infatti, una prima proposta ufficiale al Porto l'aveva già presentata: prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva pari a 28 milioni di euro. Risposta: negativa.Secondo quanto riferito da Record, però, i lusitani sarebbero pronti a valutare la nuova proposta di marca bianconera: prestito a 8 milioni di euro, più 2 di bonus, e obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In casa Juve si confida che questa proposta possa essere quella che porterà alla fumata bianca.





