La Juve ha visto sfumare un'altra vittoria, perdendo due punti importanti in chiave classifica. I bianconeri hanno pagato diversi aspetti, a partire probabilmente dalla condizione fisica. Risultato: l'ennesimo pareggio e la sensazione che abbia il sapore di una sconfitta. Il successo è svanito al 93', e a rovinare la serata bianconera ci ha pensato, un vero e proprio "incubo" per la Juve. Il croato, infatti, ha segnato ben 4 gol ai bianconeri in Serie A, più che contro ogni altra squadra tranne il Torino (5) e l'Udinese, a pari merito con la Vecchia Signora.