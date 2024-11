Juventus, quanto costa Cambiaso? La valutazione

Non è una novità che ilabbia messo gli occhi suL'esterno dellasta facendo sempre meglio sia con il club che in Nazionale con l'Italia ed è nel mirino di Carlo Ancelotti. Ma quanto servirebbe per acquistarlo? Ecco qual è la posizione del club bianconero sul giocatore.Cambiaso ha un contratto fino al 2029, prolungato da poco. La Juventus ha voluto così blindarlo perché la volontà è di trattenerlo. L'ex Bologna può essere considerato se non un incedibile quasi. Valutazione? 50-60 milioni servirebbero per dare l’assalto al pilastro della Juve e della Nazionale. E forse, scrive Tuttosport, non basterebbero neppure.