Sul proprio account "X", Fabio Ravezzani - direttore di Telelombardia - ha criticato duramente Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus si è reso protagonista di un'altra prestazione negativa ieri pomeriggio contro l'Empoli in campionato. Di seguito ecco il pensiero di Ravezzani:"Credo che il più grande equivoco della Juve resti Vlahovic. Per oltre 2 anni ha avuto l’alibi Allegri. Ora deve dimostrare di essere un fuoriclasse. E non ci riesce. O meglio, resta un ottimo centravanti, ma non è il crack che tutti immaginavano (anche io). Non fa la differenza".