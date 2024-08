Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, tramite il proprio profilo X, ha commentato la prestazione convincente della Juventus contro il Como. Nel giorno dell'esordio di Thiago Motta in panchina, i bianconeri si sono imposti con un netto 3-0 contro i lariani. Un tris firmato dal giovane Mbangula, all'esordio in A, e dai sigilli di Weah e Cambiaso:"Juve brillante e convincente, pur con tanta Next Gen in campo. Tutti bravi. Mbangula archivia Chiesa alla voce ricordi irrilevanti. Vlahovic vivace e sfortunato. Troppo presto per dire che sarà una gran stagione, ma l’esordio è stato davvero entusiasmante. Bravo Motta."