Le parole di Conte su Raspadori in conferenza stampa

Tra i nomi circolati intorno all'ambiente bianconero c'è anche quello di. L'attaccante sta faticando a trovare spazio con il Napoli di Antonio Conte, e vorrebbe avere più minutaggio. Come riporta Tuttosport, la Juve guarda con interesse all'attaccante azzurro, anche se al momento non dispone dei fondi necessari per un acquisto a titolo definitivo. Nel corso della giornata di oggi Conte ha parlato della situazione di Raspadori in conferenza stampa.'Per ciò che riguarda Raspadori è lo stesso discorso degli altri, è un giocatore importante e forte. La mia intenzione è quella di rinforzare il Napoli, per il presente e per il futuro. Quest'anno stiamo facendo solo il campionato e la Coppa Italia e non abbiamo altri sfoghi su altre competizioni. Ma comunque dopo i titolari è quello più utilizzato. Sta crescendo e ho un'idea mia su di lui. Sono molto contento. Quando ti ritrovi con questa classifica non vuol dire che hanno contribuito solo i titolari, tutti hanno contribuito.: l'ho fatto in estate, avendo anche ragione, e lo faremo a gennaio'.