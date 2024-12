Perché il Napoli vuole Danilo

Perché la Juventus vuole Raspadori

Si è tornato a parlare diin chiavequesta mattina, con Tuttosport che ha riproposto il suo nome in vista del mercato suggerendo (di nuovo) l'ipotesi di uno scambio - o un'operazione simile - con. Se sia davvero fattibile, poi, è tutto da verificare, anche perché non va dimenticato che il brasiliano, il quale da parte sua ha negato la possibilità di un addio imminente, fa comodo anche agli stessi bianconeri, in assenza di Gleison Bremer e Juan Cabal. L'affare, comunque, può diventare un tema di concreta discussione nelle prossime settimane, considerando chepotrebbe valutare anche un rinforzo per l'attacco qualora Arek Milik non offrisse le garanzie necessarie. E Raspadori, guarda caso, è da sempre uno dei suoi "pupilli".Ma chi trasarebbe avvantaggiato dall'eventuale scambio? La domanda sembra non avere una risposta secca, ad oggi: Antonio Conte, infatti, si porterebbe in casa un giocatore di 33 anni, con grande esperienza e la capacità di occupare più posizioni in difesa (dove al momento la squadra partenopea deve fare i conti con l'assenza di Alessandro Buongiorno), che però in questa stagione ha giocato meno del previsto ed è spesso apparso in difficoltà.Thiago Motta, in compenso, troverebbe un attaccante duttile e mobile, un dieci in grado di agire alle spalle di Dusan Vlahovic ma anche di sostituirlo come nove, all'occorrenza: un profilo giovane, italiano e potenzialmente ideale per il suo gioco, un po' alla Zirkzee, desideroso di far bene anche per non perdere il posto in Nazionale; dall'altro lato, però, la Juve perderebbe il proprio capitano, un elemento che nonostante tutto continua a rappresentare un punto di riferimento per lo spogliatoio, che conosce bene l'ambiente e il calcio internazionale. Se ne riparlerà.





