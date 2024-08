Raspadori segna in amichevole: come può cambiare il futuro a Napoli

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in questa sessione di mercato è finito anche Giacomo Raspadori, visto come possibile alternativa di Dusan Vlahovic e quindi sostituto di Arek Milik. Si era fatti avanti anche l'ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa ma nella giornata di ieri sono arrivati segnali che possono cambiare anche il futuro di Raspadori con il Napoli.Il Napoli di Antonio Conte ha battuto 1-0 il Brest in amichevole e l'ha fatto grazie ad un super goal di Raspadori, utilizzato come attaccante centrale. Un segnale importante del fatto che il giocatore non è fuori dal progetto del nuovo tecnico ma anzi, Conte potrebbe puntarci dando nuova vita all'avventura dell'ex Sassuolo a Napoli.