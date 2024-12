Mentre si parla di un possibile intreccio di mercato tracon il coinvolgimento di Danilo e pure, forse, di Nicolò Fagioli, non può non essere nominato anche, che piace molto a Cristiano Giuntoli e pure a Thiago Motta. Da capire, però, se il classe 2000 azzurro sia il profilo giusto per una squadra come quella bianconera che già fatica a trovare la via del goal e che, se decidesse di andare a caccia anche di un attaccante a gennaio, dovrebbe puntare su un giocatore di sicura affidabilità: come riflette Calciomercato.com, nelle tre stagioni al Napoli Raspadori ha segnato 6 reti nel 2022-23 (33 partite) e altrettante nel 2023-24 (47 presenze), mentre quest'anno è ancora a quota zero in 11 gare.