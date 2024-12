Rashford Juve, la situazione

Rúbensu Marcusche stasera è tornato tra i convocati del Manchester United e siede in panchina:"Dobbiamo semplicemente fare il massimo per vincere la partita. Marcus potrebbe essere importante oggi..."Marcuscontinua a essere un punto di riferimento per il suo club. Le parole di Rúben Amorim sottolineano l'importanza dell'attaccante inglese, sempre decisivo nei momenti chiave. Negli ultimi giorni, però, il suo nome è stato accostato alla Juventus, che starebbe monitorando la situazione. La possibilità di un trasferimento in Serie A accende l’interesse dei tifosi bianconeri, alla ricerca di un profilo offensivo di spessore. Se l’affare dovesse concretizzarsi, Rashford potrebbe rappresentare un colpo di mercato significativo per il club torinese.Al momento, però, quello di Rashford è per lo più un rumor di mercato e non si registrano delle mosse del club bianconero per provare a portarlo a Torino.