Come riportato da The Athletic e confermato da Calciomercato.com, nella serata di ieri l'agente di- nonché suo fratello - è approdato a Milano, con un obiettivo chiaro: discutere con ildel futuro dell'attaccante, in rotta con ile in cerca di una nuova squadra. Il club rossonero è sicuramente intrigato da questa possibilità di mercato, che tra l'altro è stata proposta anche alla. Per il Diavolo la pista si preannuncia complicata, innanzitutto perché a Old Trafford il giocatore guadagna 14 milioni di euro. I contatti, però, vanno avanti. E chissà che non possano subentrare anche i bianconeri...