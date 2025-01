Kolo Muani: sfida aperta tra Juventus e Milan



Rashford: un obiettivo ambito a livello internazionale

Il mercato di gennaio entra nel vivo, e Milan e Juventus si preparano a rafforzare i rispettivi reparti offensivi. Entrambi i club stanno monitorando con attenzione le situazioni di Marcus Rashford e Randal Kolo Muani, due attaccanti di livello internazionale al centro delle trattative di questi giorni. Ecco i dettagli sulle operazioni.Randal Kolo, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, è uno dei profili più ricercati di questo mercato. Lasembra essere in pole position per assicurarsi il centravanti francese, ma il Milan non molla la presa e continua a monitorare da vicino la situazione. Il giocatore, tuttavia, non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.La corsa a Kolo Muani non si limita però ai due club italiani: su di lui ci sono anche diversi interessi dalla Premier League, con il Manchester United in particolare che sta valutando l’opportunità di inserirsi nella trattativa. Una competizione agguerrita che potrebbe alzare ulteriormente il prezzo del cartellino del giocatore.Marcus, stella del Manchester United, è un altro nome caldo di questo mercato. Sia ilche lahanno manifestato interesse per l'attaccante inglese, ma la concorrenza è forte sia in Italia che all’estero. Gli agenti di Rashford sono stati avvistati a Barcellona lo scorso giovedì, dove hanno avuto un incontro con il club blaugrana. Questo segnale conferma l'interesse dei catalani per il giocatore e rende la trattativa ancora più complessa per i club italiani.Rashford rappresenta un profilo ideale per potenziare il reparto offensivo di qualsiasi squadra: veloce, tecnico e con un grande fiuto per il gol, il giocatore potrebbe essere l'acquisto chiave per una svolta nella seconda metà di stagione. Tuttavia, convincere il Manchester United e il giocatore stesso non sarà facile, considerando le numerose opzioni a sua disposizione.