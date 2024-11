Classifica ranking UEFA, la top 10

Manchester City : coefficiente Uefa 134.000

: coefficiente Uefa 134.000 Real Madrid : coefficiente Uefa 129.000

: coefficiente Uefa 129.000 Bayern Monaco : coefficiente Uefa 116.000

: coefficiente Uefa 116.000 Liverpool : coefficiente Uefa 110.000

: coefficiente Uefa 110.000 PSG : coefficiente Uefa 94.000

: coefficiente Uefa 94.000 Roma : coefficiente Uefa 93.000

: coefficiente Uefa 93.000 Borussia Dortmund : coefficiente Uefa 91.000

: coefficiente Uefa 91.000 Inter : coefficiente Uefa 89.000

: coefficiente Uefa 89.000 Bayer Leverkusen : coefficiente Uefa 83.000

: coefficiente Uefa 83.000 Chelsea: coefficiente Uefa 83.000

Terminata la quarta giornata di Champions League, si è aggiornato anche il ranking UEFA. Nell'ultimo turno ci sono stati tanti risultati importanti e sorprese, come la sconfitta per 4-1 del Manchester City contro lo. Un altro risultato senza dubbio convincente è stato il 3-1 rifilato. Proprio i rossoneri di Fonseca hanno agganciato la Juventus in classifica nel ranking UEFA.si trovano a parimerito in ventesima posizione, con un coefficiente Uefa di 69.000.