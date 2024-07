Altro rinforzo per la, che dalla prossima stagione sarà guidata da Francesco Magnanelli insieme a Simone Padoin. Si tratta di Rajan Djahl, per cui, come nel caso di tanti altri giovani, potrebbero aprirsi con il tempo anche le porte della Next Gen.Ecco il comunicato del club: "Un nuovo ingresso nel settore giovanile della Juventus:entra a far parte del Club bianconero. L’attaccante francese classe 2006, dopo le esperienze in Francia, ha firmato un accordo di due anni con la Juventus e farà parte, questa stagione, dell’Under 20 bianconera. Benvenuto in bianconero Rayan!".