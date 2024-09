Osimhen alla Juventus? La risposta di De Maggio

Valterdirettore di Radio Kiss Kiss ha parlato ai microfoni di Radio Goal di un possibile approdo alla Juventus di Victor Osimhen passato in estate dai partenopei al Galatasaray, svelando un retroscena che riguarda il dt Cristiano Giuntoli. Le sue parole:"Si comincia a vociferare che Giuntoli lo voglia alla Juventus a gennaio. Secondo me la clausola non è valida per l’Italia. Giuntoli, quando era a Napoli, scelse Lukaku per sostituire eventualmente Osimhen".