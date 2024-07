Napoli su Rabiot: la situazione

Passano i giorni e Adrien Rabiot fa ancora attendere tutti coloro che lo hanno cercato e proposto un contratto. Tra questi c'è anche il Napoli di Antonio Conte, uno degli ultimi club a farsi avanti per il centrocampista francese.Come riportato da "La Repubblica", sul giocatore si sarebbe mosso con decisione il Napoli, che avrebbe fatto un'offerta in corso di valutazione da parte dell'entourage del francese. Al momento comunque Rabiot non ha ancora comunicato la sua decisione. In Italia, oltre all'offerta ormai datata della Juventus, c'è anche il Milan.