Il goal di Rabiot con il Marsiglia VIDEO

La reprise pied droit d'Adrien Rabiot qui double la mise ! #ASSEOM #TeamOM pic.twitter.com/z1eszQ8LLf — Infos OM (@InfosOM_) December 22, 2024

E' la giornata degli ex Juventus perché oltre al goal di Dean Huijsen è arrivata la rete anche di, che ha portato ilavanti 2-0 contro il Saint-Étienne nella Coppa di Francia.Rabiot ha segnato un super goal al minuto 34 del primo tempo. L'ex centrocampista della Juventus si è coordinato alla perfezione su calcio d'angolo e al volo ha trovato l'angolino. Per il francese è il secondo goal con la maglia del Marsiglia. La coincidenza è che anche l'altro era arrivato proprio contro il Saint-Étienne ma in Ligue 1.