Adrien, a BeINSports, parla così della Francia e della partita pareggiata dai Bleus, qualificati agli ottavi da secondi nel girone.“Sì, frustrante, avremmo voluto arrivare primi. Non abbiamo messo abbastanza stasera. dovremo accontentarci del secondo posto. Avevamo tutto nelle nostre mani, ma non abbiamo fatto abbastanza. Il portiere è stato molto bravo, ma nonostante ciò dobbiamo fare molto meglio per segnare. Abbiamo ancora questo problema di efficienza. E' positivo, siamo qualificati, non sappiamo ancora contro chi giocheremo. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo che era il primo posto ”.