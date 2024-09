Ai microfoni di RMC Sport Adrien Rabiot ha spiegato la scelta del Marsiglia come prossima squadra della sua carriera. Il giocatore torna in Francia dopo cinque stagioni alla Juventus, con cui ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista.RABIOT - ''Non mi aspettavo che vedere tutta questa gente. Io al Marsiglia? All’inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi Benatia, ho aderito al progetto. Ho parlato anche con l’allenatore De Zerbi prima di accettare. L’obiettivo è necessariamente vincere per tornare in Champions League. Non vedo l’ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome''.