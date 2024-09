Adrien, in conferenza stampa, si presenta come nuovo giocatore del Marsiglia."Forse ha deluso qualcuno, ma la scelta è mia. La mia famiglia è felice perché mi sostiene e mi sostiene. Potrebbe anche non sembrare ovvio a loro. È importante che la mia famiglia stia bene e convalidi questa scelta. Quando ero più giovane, mi piaceva guardare l'OM, ​​direi intorno ai 10-12 anni ai tempi di Niang, Taiwo ecc. Dato che mi piaceva guardare le altre squadre, so che ti concentrerai su quello. Naturalmente De Zerbi non ha bisogno di presentazioni. Ho giocato contro di lui al Sassuolo. Dopo ha fatto delle cose molto belle, mi ritrovo in quelle cose. Questo è stato un passaggio chiave".